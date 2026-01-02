Головний тренер Сандерленда Реджис Ле Брі підбив підсумки матчу 19 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (0:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

Це була хороша гра проти дійсно сильного суперника, ймовірно, одного з найкращих в Європі. Було важливо правильно захищатися, і я думаю, що ми показали, що здатні захищатися високо, а також за допомогою середнього блоку.

Коли Сіті продемонстрували свою майстерність і заволоділи м'ячем у нашій третій зоні, вони показали, що можуть створити багато моментів. Ми показали хороший характер і навіть коли були на межі, завжди мали голову або ногу, щоб захистити ворота. Це було важливо.

Також було важливо уникнути їхнього контрпресингу. У першій грі вони були чудовими, і було абсолютно неможливо вийти, а зараз ми добре зіграли, і наша побудова гри була кращою. Ми ростемо і вчимося на різних досвіді. У нашій команді високі стандарти. Ми хочемо ставати кращими, і важливо завжди мати такий настрій, бо якщо ти хочеш залишитися на тому ж рівні, тебе покарають.

Ми маємо бути амбітними, і сподіваємося, що так буде в нашому наступному матчі, - сказав тренер Сандерленда.