Стало відомо, з ким зіграє Шахтар, якщо в меншості вилетить від Панатінаїкоса
«Гірники» потрапили у скрутне становище у паралельному матчі...
близько 2 годин тому
У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи Утрехт на своєму полі вдруге переміг швейцарський Серветт.
Перший тайм пройшов без голів. Господарі відкрили рахунок лише після перерви завдяки точному удару Єнсена, а на 74-й той же Єнсен оформив дубль, фактично знявши всі питання щодо переможця.
Швейцарський клуб відповів лише наприкінці гри: на 80-й хвилині Джеллоу реалізував пенальті. Але цього було недостатньо, щоб створити інтригу. Утрехт без особливих проблем утримав перевагу й здобув путівку далі.
Утрехт вийшов до раунду плей-оф Ліги Європи, де зіграє з боснійським Зріньскі. Серветт відправляється до Ліги конференцій, де зустрінеться з невдахою пари Шахтар – Панатінакос. На даний момент у протистоянні українського гранда розпочинається другий тайм з рахунком 0:0. «Гірники» грають у меншості через другу жовту картку Олега Очеретька.
Ліга Європи. Третій раунд кваліфікації, матч-відповідь
Утрехт – Серветт 2:1 (3:1 – перший матч)
Голи: Єнсен, 57, 74 – Джеллоу, 80 (пен.)