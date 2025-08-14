Сергій Стаднюк

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи Утрехт на своєму полі вдруге переміг швейцарський Серветт.

Перший тайм пройшов без голів. Господарі відкрили рахунок лише після перерви завдяки точному удару Єнсена, а на 74-й той же Єнсен оформив дубль, фактично знявши всі питання щодо переможця.

Швейцарський клуб відповів лише наприкінці гри: на 80-й хвилині Джеллоу реалізував пенальті. Але цього було недостатньо, щоб створити інтригу. Утрехт без особливих проблем утримав перевагу й здобув путівку далі.

Утрехт вийшов до раунду плей-оф Ліги Європи, де зіграє з боснійським Зріньскі. Серветт відправляється до Ліги конференцій, де зустрінеться з невдахою пари Шахтар – Панатінакос. На даний момент у протистоянні українського гранда розпочинається другий тайм з рахунком 0:0. «Гірники» грають у меншості через другу жовту картку Олега Очеретька.

Ліга Європи. Третій раунд кваліфікації, матч-відповідь

Утрехт – Серветт 2:1 (3:1 – перший матч)

Голи: Єнсен, 57, 74 – Джеллоу, 80 (пен.)