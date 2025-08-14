Головний тренер Панатінаїкоса Руї Віторія поділився думками перед матчем-відповіддю третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Шахтаря. Слова фахівця передає Sport24.gr.

Не бачу проблеми в тому, щоб визнати, що Шахтар — дуже сильна команда з якісними гравцями та відпрацьованими ігровими зв’язками. Вони люблять контролювати м’яч поблизу воріт суперника і створювати моменти — так само, як і ми. Думаю, завтра вони гратимуть у тому ж стилі, що й у першому матчі. Нам потрібно ускладнити їм життя, коли м’яч у них, не дати їм спокійно розігрувати його й змусити помилятися. А коли м’яч у нас — уникати помилок і йти в атаку.

Мені подобається бачити команди, які мають чітку ігрову модель та філософію, подібну до нашої. Ми хочемо грати в атакувальний футбол, незалежно від сили суперника. Звісно, бувають моменти, коли суперник обмежує твої можливості. Щодо рівня суперника, я вже не раз казав, що, можливо, це найкраща команда на цьому етапі. Це нас не лякає, а навпаки — дає нам додатковий поштовх і мотивацію. Ми вже проаналізували матч, маємо певні аспекти, які хочемо виправити, і віримо, що завтра виступимо ще краще.