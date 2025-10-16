Сергій Стаднюк

Представники клубів УПЛ провели засідання, присвячене реформі системи суддівства у вищому дивізіоні чемпіонату України. Про це повідомила пресслужба ліги.

Робота над темою стартувала наприкінці січня 2025 року після спільної наради керівництва УАФ та Комітету арбітрів УАФ з клубами Прем’єр-ліги. У травні на робочій зустрічі представники УАФ підтримали ініціативу УПЛ щодо реформування та впровадження найкращих міжнародних практик. А в липні українська делегація з представників УАФ, УПЛ та клубів відвідала центральний офіс Німецького футбольного союзу у Франкфурті-на-Майні, де провела конструктивну зустріч із Кнутом Кірхером, одним із двох керівників DFB Schiri GmbH – організації, яка координує роботу арбітрів у Німеччині.

Під час візиту було детально вивчено німецьку модель організації суддівства в клубних турнірах. Після презентації матеріалів представники клубів УПЛ одностайно підтримали пропозиції щодо оновлення системи футбольного арбітражу в Україні за такими напрямами:

створення організаційної структури, яка буде займатися питаннями, пов’язаними з арбітражем професіональних змагань (можливі засновники — УАФ, УПЛ та ПФЛ);

джерела фінансування (питання опрацювати додатково);

зони застосування — змагання професіональних клубів;

склад органу управління формують представники засновників;

кількісний склад органу управління (за узгодженням з УАФ);

функціонал органу управління — стратегічне керівництво арбітражем професіональних змагань та звітування перед засновниками;

операційне керівництво здійснюється керівником за погодженням з органом управління згідно його повноважень;

список арбітрів, які обслуговують матчі змагань, формується на основі щорічної оцінки підготовки арбітра та роботи за попередній період;

призначення арбітрів на матчі здійснюється органом управління з урахуванням критеріїв професійної підготовки, фізичної форми, рейтингу, оцінок та досвіду;

засновники узгоджують списки арбітрів перед кожним колом змагань;

збільшення публічності арбітрів (можливість коментувати свої рішення після матчів, доступність аудіозаписів розмов між арбітрами та помічниками VAR тощо);

запровадити в тестовому режимі оголошення арбітрами своїх рішень після перегляду VAR через стадіонні гучномовці за прикладом змагань, що проводяться під егідою ФІФА.

Після розгляду всіх пунктів представники клубів одностайно проголосували за ухвалення документа в цілому та передали його до УАФ для подальшого опрацювання і продовження роботи в цьому напрямі.