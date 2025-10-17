Генеральний директор Оболоні Олександр Різниченко повідомив, що перед зустріччю клубів УПЛ щодо арбітражу представнини Полісся та Кривбаса їхали до Німеччини переймати досвід.

Це питання підіймалось в минулому сезоні. Відбувалась зустріч УАФ в присутності Катерини Монзуль, генерального секретаря Ігора Грищенка. Тому це питання обговорювалось тоді і були напрацьовані моменти, щоб поїхати в одну з європейських країн і вивчити, як там все відбувається в цьому питанні».

Усі 16 клубів УПЛ були вчора присутні на цьому зібранні. Вівся протокол, все відповідно до статуту, до всіх вимог, щоб не було ніяких питань. По кожному пункту проєкту було відповідне голосування і в кінцевому результаті це все було прийнято в цілому і за основу. Було прийнято рішення направити його до УАФ для подальшого його опрацювання та обговорення.

Ми розуміємо, що дуже багато буде запитань, буде багато роботи, але в цьому питанні у нас в Україні потрібно щось змінювати, тому що у нас після кожного туру йдуть розмови про ті чи інші помилки в суддівському корпусі.

Обрали Німеччину, поїхали туди наші представники з «Полісся» і Кривого Рогу. Приїхали, доповіли. Ми напрацювали такий проєкт, наше бачення і затвердили його вчора на загальних зборах. Усі 16 клубів проголосували за. Зараз передамо в УАФ, щоб вони опрацювали і після цього відбудеться знову робоча зустріч і будемо бачити, яка позиція з цього питання відносно УАФ. Якщо у них є бажання щось змінювати – будемо в цьому питанні рухатись.

Створення органу, що відповідатиме за суддівство? Звичайно. Це має бути окремий незалежний орган, в який повинні входити представники УПЛ, ПФЛ і представники від УАФ. Орган, який буде керувати всіма цими процесами. Не повинно бути такої закритості, як наразі у нас вона є в нашому Комітеті арбітрів. Вони опираються на якусь конвенцію, яку ніхто не бачив, ніхто не чув.

Наші представники, коли спілкувалися в Німеччині, вони говорили про цю конвенцію, їм кажуть: «А яка конвенція? Ми ніколи не бачили і не чули. Ми відкриті для всіх клубів, ми відповідаємо на всі дзвінки, пояснюємо. Арбітри виходять, пояснюють свої помилки». Якщо арбітр, наприклад, помилився, він може вийти до клубів, вийти на пресконференцію, подивившись і переглянувши цей матч вибачитися перед клубами за те, що він помилився, – повідомив Різниченко в інтерв'ю Tribuna.com.