Ексгравець Ворскли Артем Челядін після підписання контракту з Колосом звернувся до прихильників команди з Полтави.

Друзі, сьогодні настав момент, про який завжди найважче писати… Я прощаюся з командою, у якій дебютував у Прем’єр-лізі та єврокубках.

Саме тут я зростав як футболіст і як людина, саме тут відчув справжній дух гри та зрозумів, що таке команда.

Хочу щиро подякувати клубу за довіру, тренерам - за науку та віру в мене, а партнерам по команді - за підтримку як на полі, так і поза ним. Ви назавжди залишитесь частиною моєї історії.

Особлива вдячність нашим вболівальникам. Ви були з нами у моменти тріумфу й у найскладніші часи. Ваша енергія завжди давала сили й надихала боротися до останньої хвилини.

Цей клуб назавжди залишиться в моєму серці. Настав час рухатися далі, але де б я не був - частинка мене завжди буде тут, - написав Челядін в Instagram.