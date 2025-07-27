Асистент головного тренера СК Полтава Володимира Сисенка – Ігор Тимченко – в інтерв’ю сайту «Український футбол» відреагував на те, що його команда знижує рівень Української Прем'єр-ліги.

«Неприємно було чути, що в УПЛ зайшли колгоспи, які понижують рівень чемпіонату. Не ми ж в цьому винні, що рівень УПЛ зараз такий.

Полтаву з населенням майже півмільйона людей не назвеш провінційною командою. Той-таки Епіцентр, який має свого вболівальника в Кам'янці-Подільському. Дайте нам зіграти, а далі вже зробите висновки.

Були зацікавлені люди і клуби, які торпедували наш недопуск. Добре, що все вже позаду і ми готуємось».