Захисник збірної України Максим Таловєров поки що не встиг провести жодного матчу за англійський Сток Сіті після підписання контракту з клубом.

25-річний гравець пропустив чотири зустрічі на передсезонному зборі. Як пояснив головний тренер команди Марк Робінс, в українця виникли невеликі проблеми зі здоров'ям, і штаб вирішив не ризикувати його участю в контрольних матчах.

«В Іспанії під час зборів Максі потягнув м'язи, але це незначна травма. Тому він не зміг зіграти в попередніх матчах. Проте мені здається, що зараз він рухається нормально. Це величезний плюс для команди», – сказав Робінс в інтерв'ю Stokesentinel.co.uk.

Минулий сезон Таловєров провів у складі Плімуту, де зіграв 13 офіційних матчів, відзначившись двома голами та однією результативною передачею. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 3 мільйони євро.

Раніше Таловєров розповів про розмову з Хосепом Гвардіолою.