Трабзонспор зіграв унічию з Газіантепом, завершивши матч із рахунком 1:1. Український захисник Арсеній Батагов вийшов у стартовому складі господарів, але вже після першого тайму його замінили.

Головний тренер Фатіх Текке пояснив, що футболіст отримав рецидив старої травми, через що довелося зняти його з поля у перерві.

«Це знову те саме місце, пах. Лікар просто сказав, що травма не дуже серйозна. На жаль, таке трапляється. Травми це те, чого ми не хочемо, але, на жаль, вони трапляються. Вони трапляються з нами там, де нам не слід отримувати їх», – наводить слова Текке Milliyet.

Цього сезону Батагов провів шість поєдинків за Трабзонспор, проте результативними діями ще не відзначився.