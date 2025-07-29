Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився щодо поточної трансферної активності після контрольної перемоги над Евертоном у рамках підготовки до майбутнього сезону.

Іспанець зазначив, що клуб насамперед зосереджений на посиленні центру оборони та активно працює над запрошенням нового центрального захисника.

«Клуб працює над підсиленням на різних позиціях. Наша головна увага наразі прикута до позиції центрального захисника — ми втратили Діна Хейсена й поки не знайшли йому заміну, тому клуб виконує свою роботу.

На трансферному ринку ніколи не знаєш, що може статися, але ми повинні зосередитися на гравцях, які наразі є в нашому розпорядженні», — цитує слова Іраоли Sky Sports.