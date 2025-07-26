Трансферна історія навколо захисника англійського Борнмута та гравця збірної України Іллі Забарного продовжує розвиватися.

22-річним футболістом серйозно цікавиться французький ПСЖ, який уже двічі робив пропозиції щодо купівлі, але отримував відмову. Після цього чемпіони Франції заявили про припинення переговорів, проте ситуація змінилася.

За повідомленнями авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, особисто президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі вирішив втрутитися в переговорний процес із клубом із АПЛ, виявивши особливий інтерес до трансферу українця.

Парижани підготували третій варіант пропозиції: Борнмуту запропонують 60 мільйонів євро гарантовано плюс бонуси, деталі яких поки не розкриваються.

Проте англійці наполягають на тому, щоб загальна сума угоди, включаючи бонуси, сягала щонайменше 70 мільйонів. Саме цей момент поки що заважає сторонам дійти згоди. При цьому сам Забарний вже затвердив умови особистого контракту із володарем титулу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ і Борнмут погодили суму трансфера Забарного.