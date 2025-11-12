Адаптація захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ проходить успішно і не викликає занепокоєння у керівництва клубу, повідомляє RMC Sport.

За даними джерела, 23-річний футболіст демонструє стабільну форму на тренуваннях та особливо виділився у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони (2:1), що підтвердило правильність рішення клубу підписати українця влітку.

Цього сезону Забарний провів за ПСЖ 14 матчів, забив один гол. Контракт гравця з паризьким клубом розрахований до літа 2030 року.

Раніше журналіст висловив розчарування грою Забарного в останніх матчах ПСЖ.