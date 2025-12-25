Забарний отримає потужного конкурента. ПСЖ хоче підписати Рюдігера
Французам потрібен лідер в роздягальні
близько 1 години тому
Антоніо Рюдігер/фото: Реал
Французький клуб Парі Сен-Жермен планує підписати центрального захисника мадридського Реалу Антоніо Рюдігера, повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, керівництво ПСЖ має намір запропонувати 32-річному німцеві вигідний контракт, щоб він улітку перейшов до Франції на правах вільного агента.
Зазначається, що чинний переможець Ліги чемпіонів бачить у Рюдігері досвідченого лідера, який зможе підтримати молодий склад команди у роздягальні.
Поточний контракт гравця із мадридським клубом діє до 30 червня 2026 року. У сезоні 2025/26 Рюдігер провів за Реал сім матчів.
Раніше міністр молоді та спорту України зробив заяву щодо Забарного та Сафонова в ПСЖ.