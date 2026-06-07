Павло Василенко

Головний тренер збірної Данії Браян Рімер розповів журналістам після перерваного матчу з Україною про ситуацію з півзахисником Крістіана Еріксена, який втратив свідомість у другому таймі.

«Я відчуваю порожнечу. Я дуже хочу його побачити. Я поїду до нього, щойно зможу. Я відчуваю, що мені потрібно його побачити і поговорити з ним. Це людина, яка дуже багато для мене означає. До деяких гравців стаєш ближчим, ніж до інших, і він був одним із тих, до кого я зблизився в Брентфорді», – цитує Рімера видання Tipsbladet.

Попри те, що за 10 хвилин данець зміг самостійно залишити поле, арбітр ухвалив рішення не відновлювати гру. Станом на 65-ту хвилину Данія вела з рахунком 2:1.

Це був не перший подібний інцидент з Еріксеном. Під час матчу проти Фінляндії на Євро у червні 2021 він втратив свідомість і був реанімований парамедиками. Після операції Еріксен пропустив близько семи місяців професійного футболу. У січні 2022 року повернувся на поле у складі Брентфорда.