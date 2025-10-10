Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон поділився очікуваннями від зустрічі з Україною, наголосивши, що його команда має намір викластися на повну заради перемоги.

«Якщо переможемо, опинимося в дуже вигідному становищі в боротьбі за друге місце з Україною – зможемо зруйнувати їхні мрії. Азербайджан, на мою думку, не завадить цій битві. Нічия не була б поганим результатом, а поразка відкриє все. Наша мета – перемога, і ми віддамо за неї всі сили», – сказав Гуннлаугссон.

Збірна України займає третю позицію у групі, набравши одне очко у двох матчах, тоді як Ісландія випереджає її на два бали та розташовується на другому місці.

Поєдинок проти ісландців українці проведуть на виїзді. Зустріч відбудеться 10 жовтня о 21:45 за київським часом.