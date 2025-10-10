Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман поділився враженнями від перемоги своєї команди у відбірному матчі до ЧС-2026 проти Мальти з рахунком 4:0.

«Потрібно швидше знаходити рішення на полі. Якщо не грати швидко, вільного простору не залишається. У цьому матчі його було багато, але його треба було використовувати з розумом. Ми цього не робили повною мірою. У другому таймі ситуація покращилась.

Ми виграли з рахунком 4:0, і це добре. Мене це не засмучує, але ми могли б зіграти краще. Загалом робота виконана.

Нам потрібно виграти наступний домашній матч проти Фінляндії. Я буду задоволений, якщо ми займемо перше місце у групі», — наводить слова Кумана beIN Sports.