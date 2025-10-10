Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Фінляндії на своєму полі здобула вольову перемогу над Литвою.

Після того як Ширвіс на 25-й хвилині вивів гостей уперед, господарі активізувалися після перерви. Команда вирішила взятися за справу вже на початку другого тайму.

Каллман зрівняв рахунок, а вже через сім хвилин Маргієв оформив переможний гол. Фіни продовжили контролювати ситуацію й майже без нервів довели поєдинок до позитивного для себе фіналу.

До вашої уваги огляд матчу.

Збірна Фінляндії набрала десять очок у групі G, наздогнавши Польщу. Однак у конкурента за другу сходинку є матч у запасі.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Фінляндія – Литва 2:1

Голи: Каллман, 48, Маргієв, 55 – Ширвіс, 25

Фінляндія: Сінісало, Ляхтеенмякі (Столь 83), Алхо, Іванов, Коскі, Валта (Пелтола 83), Кайрінен, Маргієв (Луд 61), Антман (Кескiнен 83), Чельман (Терго 65), Пох'янпало

Литва: Шведкаускас, Ласіцкас, Шірвіс, Тутишкінас, Гірдвайніс, Армалас (Сіргедас 77), Должніков (Янкаускас 60), Голубіцкас (Слівка 60), Гінейтіс, Воробйовас, Паулаускас (Пяткявічюс 77)

Попередження: Кескінен, 90+4 – Должніков, 14