На молодіжному чемпіонаті світу з футболу-2025 року, що триває у Чилі з 27 вересня по 19 жовтня, визначилися всі учасники чвертьфінальної стадії. У боротьбі за вихід до півфіналу залишилися представники трьох континентів – Європи, Америки та Африки.

До топ-8 турніру пробилася одна африканська команда – Марокко, дві південноамериканські збірні – Аргентина та Колумбія, дві команди з Північної Америки – США та Мексика, а також три європейські представники – Норвегія, Франція та Іспанія. Жодна азійська команда не змогла подолати стадію 1/8 фіналу.

Пари 1/4 фіналу виглядають так:

Аргентина – Мексика

Колумбія – Іспанія

США – Марокко

Франція – Норвегія

Матчі цієї стадії відбудуться 11, 12 та 13 жовтня. Нагадаємо, чинним чемпіоном світу серед молоді є збірна Уругваю.

Збірна США U-20 у чвертьфіналі впевнено обіграла Італію U-20.

U-20 ЧС-2025. 1/8 фіналу

США U-20 – Італія U-20 3:0

(Кремаскі 15', Цакіріс 79', Кремаскі 90+3')

Рахунок у матчі відкрив Бенха Кремаскі на 15-й хвилині. Після перерви Ніко Цакіріс подвоїв перевагу, а вже у доданий час Кремаскі оформив дубль і поставив крапку у зустрічі.

Збірна Марокко U-20 вийшла до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату світу-2025, перемігши команду Південної Кореї U-20 у озаключному матчі 1/8 фіналу.

U-20 ЧС-2025. 1/8 фіналу

Марокко U-20 – Південна Корея U-20 2:1

(Шин, авт. 8', Забірі 58' – Кім 90+6')

На восьмій хвилині азійці пропустили після автоголу захисника Міна Ха Шина. У другому таймі Яссір Забірі подвоїв перевагу африканців. Уже в компенсований час Тае Вон Кім скоротив відставання, але врятувати гру корейці не змогли.

Нагадаємо, збірна України вилетіла з турніру на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії (0:1).