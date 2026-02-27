Тренер збірної Швеції назвав гравців, які не зіграють з Україною
Команда Грема Поттера має кадрові проблеми
близько 18 годин тому
Збірна Швеції зіштовхнулася із відчутними кадровими проблемами напередодні півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Головний тренер команди Грем Поттер повідомив, що, як мінімум, троє важливих футболістів не допоможуть збірній у матчі проти України, повідомляє Metro.
Через пошкодження коліна зустріч пропустить Деян Кулусевські. Також у складі не буде Александера Ісака та Лукаса Бергваля. За словами наставника, у команді розраховують на їх відновлення найближчим часом, проте за потреби тренерському штабу доведеться шукати альтернативи серед доступних виконавців.
Поєдинок Україна – Швеція відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії. Команда, яка вийде переможцем із цього протистояння, 31 березня зіграє із найсильнішим у парі Польща — Албанія.
