Збірна Швеції зіштовхнулася із відчутними кадровими проблемами напередодні півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Головний тренер команди Грем Поттер повідомив, що, як мінімум, троє важливих футболістів не допоможуть збірній у матчі проти України, повідомляє Metro.

Через пошкодження коліна зустріч пропустить Деян Кулусевські. Також у складі не буде Александера Ісака та Лукаса Бергваля. За словами наставника, у команді розраховують на їх відновлення найближчим часом, проте за потреби тренерському штабу доведеться шукати альтернативи серед доступних виконавців.

Поєдинок Україна – Швеція відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії. Команда, яка вийде переможцем із цього протистояння, 31 березня зіграє із найсильнішим у парі Польща — Албанія.

Раніше хавбек збірної України поділився очікуваннями від півфіналу зі Швецією.