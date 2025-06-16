Тренер збірної України може очолити європейську команду
Фахівець може повернутися в Угорщину
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса потрапив у сферу інтересів угорського клубу Залаегерсег. Про це повідомляє m4sport.hu.
Раніше Мельгоса багато років був помічником тренера Сергія Реброва у збірній України, Аль-Айні в Еміратах, київському Динамо та Ференцвароші, тож угорський чемпіонат для нього вже знайомий. Він також працював в Іспанії з Атлетиком Більбао та Малагою.
Наразі Мельгоса разом з молодіжною збірною України знаходиться на Євро-2025.
Залаегерсег посів десяте місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини за підсумками сезону 2024/25.
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