Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував гру своєї команди у поєдинку 13-го туру Ла Ліги проти Бетіса, що завершився з рахунком 1:1. Його слова наводить Marca.

«Ми набрали важливе очко в поєдинку проти сильного суперника. В першому таймі ми грали чудово, а у другому суперник був агресивнішим за нас. Ми повинні усвідомити, що здатні створювати моменти, грати між лініями та виходити з-під пресингу. Мені подобається відчуття домінування команди з м'ячем, і ми бачили це лише кілька разів цього сезону.

Ми працюємо над помилками, проте наші можливості у фізичному плані обмежені. У нас є свої сильні та слабкі сторони, як і у будь-якої іншої команди. Бетіс мав величезну перевагу в комбінаційній грі, боротьбі за м'яч на другому поверсі, а у нас, попри хороший склад, є певні прогалини», — заявив Мічел.