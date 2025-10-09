Фланговий півзахисник збірної України Віктор Циганков не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації до чемпіонату світу через травму.

За інформацією L'Esportiu de Catalunya, футболіст залишився у розташуванні Жирони і в період міжнародної паузи зосередився на відновленні. Наразі він виконує індивідуальну програму, а його повернення на поле очікується у найближчому майбутньому.

Цього сезону Циганков провів за каталонський клуб два матчі і зробив одну результативну передачу. Наступний поєдинок Жирони відбудеться проти Барселони на виїзді 18 жовтня, початок гри о 17:15 за київським часом.

Раніше стала відома нова ціна Циганкова на Transfermarkt.