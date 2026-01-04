Головний тренер Жирони Мічел поділився очікуваннями від поєдинку 19 туру Ла Ліги проти Мальорки. Його слова наводить AS.

Мальорка класно працює в завершенні, і в цьому вони найкращі. У складі є футболісти, які добре завершують атаки. Команда грає так, що дуже добре тисне на суперника і атакує на чужій половині поля. Дуже добре захищаються.

Маємо бути дуже хорошими у володінні, тиснути на суперника після втрати м'яча. Ми маємо стежити за власними воротами, бо у них є Мурічі та Віржилі, які класно грають 1 на 1. Дардер і Саму з хорошим дриблінгом. Вони можуть завдати шкоди супернику.

Нам потрібно покращитися в захисті, тому що наші показники не дуже хороші. Якщо ми не змінимося, то неможливо буде виправити ситуаці, - зізнався Мічел.