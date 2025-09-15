Тренер Жирони відреагував на гольовий дебют Ваната
Українець провів перший поєдинок за нову команду
30 хвилин тому
Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував дебют українського форварда Владислава Ваната у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги проти Сельти (1:1), у якому він забив гол.
«У нас є гравці для того, що ми хочемо робити, і вони дуже хороші. Унаї додасть нам передач вперед, а Ванат – голів. Браян Хіль та ще декілька гравців мають додати у грі, але це частина процесу. Поступово вони даватимуть більше. Є речі, які треба покращити, але я спокійніший за команд», – цитує Мічела видання Marca.
Жирона після чотирьох турів має у доробку лише одне очко та посідає передостанню, 19-ту сходинку у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.
У наступному турі підопічні Мічела Санчеса вдома прийматимуть Леванте. Поєдинок буде зіграно 20 вересня, початок гри о 15:00 за київським часом.