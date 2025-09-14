Відома оцінка Ваната у матчі Жирони, в якому українець відзначився голом
Проте каталонці не втримали перемогу
26 хвилин тому
Владислав Ванат/фото: Жирона
Владислав Ванат вражаюче дебютував за Жирону у матчі четвертого туру Ла Ліги проти Сельти, відзначившись першим голом за червоно-білих, проте команда не зуміла здобути перемогу – гра завершилася внічию 1:1.
Статистика Ваната у цій зустрічі виглядає наступним чином: точність передач склала 62%, він виграв п'ять із восьми єдиноборств, один раз сфолив, заробив один фол, потрапив до офсайду, зробив два відбори та два удари по воротах.
Статистичний портал WhoScored присудив Владиславу найвищу оцінку матчу - 7,9.
У наступному турі Жирона вдома прийме Леванте. Гра відбудеться 20 вересня, початок о 15:00 за київським часом.
Поділитись