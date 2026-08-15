Жирона напередодні старту нового сезону в Сегунді опинилася в непростій кадровій ситуації. На пресконференції перед матчем із Леганесом головного тренера Кіке Альвареса запитали про майбутнє українців Віктора Циганкова і Владислава Ваната та інших футболістів, які можуть залишити команду.

«Мені потрібні гравці, які хочуть бути у Жироні. Можу сказати, що дехто не хоче тут грати, але це може змінитися через кілька тижнів. Подивимося, як розвиватиметься ситуація. Сподіваюся, що зрештою ми будемо на одній сторінці.

Чи вийде завтра Циганков? Я вже знаю, яким буде стартовий склад, але зміни можуть бути. Трансферний період – складний момент і для тренерів, і для клубів», – зазначив наставник.