Павло Василенко

Вінгер збірної України Віктор Циганков опинився в центрі конфлікту з керівництвом Жирони та всерйоз розглядає можливість відмовитися від участі в матчах команди. Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, український футболіст хоче залишити каталонський клуб, однак сторони не можуть дійти згоди щодо його трансферу. Жирона вимагала за Циганкова 10 мільйонів євро, але жоден із потенційних покупців не зробив такої пропозиції, зважаючи на те, що контракт гравця спливає вже через рік.

Як стверджує джерело, раніше керівництво клубу запевняло українця, що не перешкоджатиме його відходу під час літнього трансферного вікна, однак ці домовленості так і не були виконані. Через це Циганков не має наміру брати участь у контрольних матчах, а його оточення не виключає подальшого загострення ситуації.

Минулого сезону Жирона набрала лише 41 очко, посіла 19-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги та вилетіла до Сегунди. Циганков провів 34 матчі у всіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач. За даними Transfermarkt, ринкова вартість українського вінгера становить 15 мільйонів євро.