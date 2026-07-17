Павло Василенко

Мадридський Атлетіко продовжує дивувати унікальною статистикою на чемпіонатах світу. Уже третій мундіаль поспіль саме «матрацники» мають найбільше представників серед двох фіналістів турніру.

Цього року у фіналі зіграють одразу дев'ять футболістів клубу. У складі збірної Іспанії це Алекс Баена, Маркос Льоренте, Марк Пубіль і новачок команди Алехандро Грімальдо. Аргентину представляють Тьяго Альмада, Науель Моліна, Хуан Муссо, Джуліано Сімеоне та Хуліан Альварес.

Подібна картина спостерігалася й на двох попередніх чемпіонатах світу. У Катарі-2022 Атлетіко також був найбільш представленим клубом у фіналі: Родріго Де Поль, Науель Моліна та Анхель Корреа стали чемпіонами світу у складі Аргентини, а Антуан Грізманн здобув срібло з Францією.

Аналогічна ситуація була і на ЧС-2018 у росії. Тоді Лукас Ернандес, Томас Лемар і Антуан Грізманн виграли титул із Францією, а хорват Шиме Врсалько став срібним призером. Таким чином, Атлетіко вже третій чемпіонат світу поспіль підтверджує статус клубу, чиї гравці незмінно борються за найпрестижніший футбольний трофей.