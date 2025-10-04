Третя перемога поспіль. З яким рахунком Інтер обіграв Кремонезе
Команди забили п’ять м’ячів на двох
близько 1 години тому
Фото - ФК Інтер
У матчі шостого туру Серії А Інтер на своєму стадіоні приймав Кремонезе. Поєдинок завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 4:1.
Героєм зустрічі став форвард Інтера Анж-Йоан Бонні, який відзначився голом та віддав три гольові передачі.
Міланська команда здобула третю перемогу поспіль. Наразі Інтер займає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 12 очок, Кремонезе йде восьмим з 9 балами.
Серія А, 6-й тур
Інтер – Кремонезе – 4:1
Голи: Мартінес, 6, Бонні, 38, Дімарко, 55, Барелла, 57 – Бонаццолі, 87.
Поділитись