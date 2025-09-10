Новий нападник італійського Кремонезе Джеймі Варді поділився деталями свого трансферу та пояснив, чому обрав саме цей клуб.

Не буду називати клуби, пропозиції яких я відхилив. Я прийняв рішення, обговоривши все з сім’єю, і дуже радий. Коли ми розглядали цей варіант, я врахував безліч факторів: насамперед думку родини. На щастя, технології допомогли нам: близько 45–60 хвилин я спілкувався з тренером по відеозв’язку, і він переконав мене.

Я працюю над тим, щоб бути готовим, коли тренеру знадобиться моя допомога. Коли я думаю про Італію і свого кумира, то згадую Дель П’єро. Я часто стежив за його грою в дитинстві, – наводить слова Варді Sky Sports.