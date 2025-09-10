Варді розповів, чому обрав італійський Кремонезе для продовження кар'єри
38-річний форвард залишив АПЛ
близько 2 годин тому
Новий нападник італійського Кремонезе Джеймі Варді поділився деталями свого трансферу та пояснив, чому обрав саме цей клуб.
Не буду називати клуби, пропозиції яких я відхилив. Я прийняв рішення, обговоривши все з сім’єю, і дуже радий. Коли ми розглядали цей варіант, я врахував безліч факторів: насамперед думку родини. На щастя, технології допомогли нам: близько 45–60 хвилин я спілкувався з тренером по відеозв’язку, і він переконав мене.
Я працюю над тим, щоб бути готовим, коли тренеру знадобиться моя допомога. Коли я думаю про Італію і свого кумира, то згадую Дель П’єро. Я часто стежив за його грою в дитинстві, – наводить слова Варді Sky Sports.
Свій наступний матч Кремонезе зіграє 15 вересня проти Верони у 3-у турі Серії А.
