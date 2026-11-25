Став відомим стартовий склад Шахтаря на матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
Тренерський штаб донецького Шахтаря визначився зі стартовим складом на поєдинок п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, Вінісіус Тобіас, Очеретько, Марлон Гомес, Назарина, Невертон, Аліссон, Траоре.
Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Караваєв, Криськів, Ізакі, Цуканов, Карвалью, Проспер Обах, Бруніньйо, Мейрелліш.
Матч пройде в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Кучер: «Очікую, що Шахтар все-таки має прорвати».
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