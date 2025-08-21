Павло Василенко

У середу, 20 серпня, Бенфіка українського 24-річного голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді зіграла внічию з рахунком 0:0 проти Фенербахче у першому матчі раунду плей-оф відбору до Ліги чемпіонів.

Український воротар відіграв повний матч та виконав шість сейвів і за версією статистичних порталів був визнаний найкращим у зустрічі серед обох команд.

З 71-ї хвилини гості перебували на полі у меншості через вилучення Флорентіну за друге попередження.

Зазначимо, що другий поєдинок між Бенфікою та Фенербахче відбудеться 27 серпня;

Трубін у нинішній кампанії відіграв за лісабонську команду вже п’ять матчів та не пропустив жодного м’яча.

Ліга чемпіонів. Кваліфікація, раунд плей-оф

Перший матч

Фенербахче – Бенфіка – 0:0