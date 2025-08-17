Трубін розпочав з Бенфікою новий похід за чемпіонством
Анатолій на старті сезону не пропускає
близько 2 годин тому
Анатолій Трубін / Фото - Бенфіка
Ештрела Амадора в 1 турі Прімейра-ліги мінімально поступилася Бенфіці. Зустріч завершилася з рахунком 0:1.
Долю протистояння вирішив єдиний гол Павлідіса з пенальті на 60-й хвилині, якого вистачило команді Бруну Лажа для першої перемоги в новому сезоні.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін у першому матчі чемпіонату залишив власні ворота в недоторканності. Перший номер збірної України у перших трьох поєдинках нового сезону тримає ворота на замку.
Прімейра-ліга. 1 тур
Ештрела - Бенфіка 0:1
Гол: Павлідіс, 60 (з пенальті)
20 серпня Бенфіка зіграє наступний матч проти Фенербахче в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.