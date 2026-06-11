Володимир Кириченко

Астон Вілла зацікавилися українським голкіпером Бенфіки Анатолієм Трубіним. Про це повідомив журналіст TNT Sports Сем Коен на своїй сторінці у Х.

Бірмінгемці останніми тижнями стежили за 24-річним українським воротарем «орлів».

За даними джерела, англійський клуб у літнє трансферне вікно може підписати нового голкіпера.

🚨 EXCLUSIVE: Understand Aston Villa have tracked Benfica goalkeeper Anatoliy Trubin in recent weeks and could sign a new goalkeeper this window. pic.twitter.com/5vhgXu9T1P — Sam C (@SamC_reports) June 10, 2026

Чинний контракт Трубіна із португальським клубом розрахований до літа 2028-го.

Шахтар має право на 40% від майбутнього прибутку з продажу воротаря.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 25 млн євро.

У сезоні-2025/26 Трубін відіграв 50 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, у яких 20 разів зіграв на нуль. Також українець забив у ворота Реала у матчі основного етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, цього тижня інсайдер Ніколо Скіра написав, що Астон Вілла відкрита до продажу Еміліано Мартінеса. Сам 33-річний аргентинець, за чутками, є пріоритетною трансферною ціллю Ювентуса.

Раніше повідомлялося, що Трубін не проти переходу в клуб АПЛ.