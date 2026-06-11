Трубін може перебратися в АПЛ? За українцем стежить переможець Ліги Європи
Голкіпер Бенфіки потрапив на радари ще одного клубу
близько 2 годин томуПідписатися в
Астон Вілла зацікавилися українським голкіпером Бенфіки Анатолієм Трубіним. Про це повідомив журналіст TNT Sports Сем Коен на своїй сторінці у Х.
Бірмінгемці останніми тижнями стежили за 24-річним українським воротарем «орлів».
За даними джерела, англійський клуб у літнє трансферне вікно може підписати нового голкіпера.
Чинний контракт Трубіна із португальським клубом розрахований до літа 2028-го.
Шахтар має право на 40% від майбутнього прибутку з продажу воротаря.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 25 млн євро.
У сезоні-2025/26 Трубін відіграв 50 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, у яких 20 разів зіграв на нуль. Також українець забив у ворота Реала у матчі основного етапу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, цього тижня інсайдер Ніколо Скіра написав, що Астон Вілла відкрита до продажу Еміліано Мартінеса. Сам 33-річний аргентинець, за чутками, є пріоритетною трансферною ціллю Ювентуса.
Раніше повідомлялося, що Трубін не проти переходу в клуб АПЛ.