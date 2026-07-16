Павло Василенко

Чутки про можливий перехід Анатолія Трубіна до мадридського Реала не підтвердилися. Український голкіпер «Бенфіки» не входить до трансферних планів іспанського гранда на це літо.

За інформацією португальського видання O JOGO, керівництво Реала не розглядає кандидатуру 23-річного воротаря, оскільки не планує підсилювати позицію голкіпера у нинішнє трансферне вікно. Таким чином, Трубін, найімовірніше, продовжить виступати за лісабонську Бенфіку.

Українець перейшов до португальського клубу влітку 2023 року після виступів за Шахтар і швидко став одним із ключових гравців команди. За час у складі «орлів» він провів 149 матчів, пропустив 144 м'ячі та 59 разів залишив свої ворота «сухими».

У складі національної збірної України Трубін зіграв 29 поєдинків. За цей час воротар пропустив 41 гол і вісім разів завершував матчі без пропущених м'ячів.