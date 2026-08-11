Трубін не хоче залишатися в Бенфіці
Португальський клуб може віддати футболіста в оренду
Український голкіпер Анатолій Трубін не хоче продовжувати грати в Бенфіці і може бути відданий в оренду. Glorioso 1904 повідомляє, що воротар має намір покинути лісабонський клуб у це трансферне вікно, але відсутність пропозицій, які б відповідали фінансовим потребам Бенфіки, заважає його остаточному відходу.
Згідно з інформацією джерела, Бенфіка встановила ціну за Трубіна у розмірі 40 мільйонів євро, але на цьому етапі немає бажаючих платити таку суму. Відсутність достатньо привабливої пропозиції змушує керівництво «орлів» розглядати альтернативні варіанти.
Бенфіка також негативно ставиться до можливості залишити незадоволеного гравця на лаві запасних на весь сезон. Саме в цьому контексті можливість оренди з обов'язковим правом викупу набуває сили. Таке рішення дозволило б клубу сприяти відходу голкіпера збірної України, уникаючи наразі необхідності значно знижувати бажану ціну за трансфер.
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