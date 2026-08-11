Павло Василенко

Український голкіпер Анатолій Трубін не хоче продовжувати грати в Бенфіці і може бути відданий в оренду. Glorioso 1904 повідомляє, що воротар має намір покинути лісабонський клуб у це трансферне вікно, але відсутність пропозицій, які б відповідали фінансовим потребам Бенфіки, заважає його остаточному відходу.

Згідно з інформацією джерела, Бенфіка встановила ціну за Трубіна у розмірі 40 мільйонів євро, але на цьому етапі немає бажаючих платити таку суму. Відсутність достатньо привабливої ​​пропозиції змушує керівництво «орлів» розглядати альтернативні варіанти.

Бенфіка також негативно ставиться до можливості залишити незадоволеного гравця на лаві запасних на весь сезон. Саме в цьому контексті можливість оренди з обов'язковим правом викупу набуває сили. Таке рішення дозволило б клубу сприяти відходу голкіпера збірної України, уникаючи наразі необхідності значно знижувати бажану ціну за трансфер.