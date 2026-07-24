Сергій Разумовський

Туринський Ювентус зробив запит щодо можливого трансферу голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна та воротаря Парми Дзіона Судзукі. Про це повідомив у соцмережі X інсайдер Ніколо Скіра.

Водночас пріоритетною кандидатурою для італійського клубу залишається аргентинський голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес. Однак наразі Ювентус не досяг домовленості з бірмінгемською командою щодо потенційного переходу футболіста.

Анатолій Трубін виступає за Бенфіку з серпня 2023 року. Португальський клуб придбав українського воротаря у донецького Шахтаря за 10 мільйонів євро. Чинна угода голкіпера з лісабонцями розрахована до 30 червня 2028 року.

За оцінкою порталу Transfermarkt, нинішня ринкова вартість Трубіна становить 25 мільйонів євро. Інтерес Ювентуса може бути пов’язаний із пошуком довгострокової альтернативи на позицію воротаря, адже туринський клуб розглядає одразу кілька кандидатів.

У поточному сезоні українець провів за Бенфіку лише один матч. Трубін вийшов у стартовому складі команди у кваліфікаційній зустрічі Ліги Європи проти Санкт-Галлена та пропустив у цьому поєдинку два м’ячі (1:2).

Окрім Трубіна, Ювентус стежить за 22-річним японським воротарем Парми Дзіоном Судзукі. Остаточне рішення щодо кандидатури нового голкіпера туринці ухвалюватимуть після того, як стане зрозуміло, чи вдасться домовитися з Астон Віллою щодо трансферу Мартінеса.