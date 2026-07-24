Сергій Разумовський

Бенфіка невдало розпочала свій виступ у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У першому матчі цього етапу португальська команда грала на виїзді проти Санкт-Галлена та зазнала поразки з рахунком 1:2.

Український воротар Анатолій Трубін розпочав зустріч у стартовому складі Бенфіки. Голкіпер отримав місце у воротах лісабонців і провів на полі всі 90 хвилин. Попри поразку команди, цей матч став для українця особливим, адже Трубін 150-й раз зіграв у складі португальського клубу.

За час виступів у Бенфіці Анатолій Трубін 58 разів завершував матчі без пропущених голів. У 150 поєдинках український воротар загалом пропустив 146 м’ячів, а також забив один м'яч.

До португальської команди Трубін приєднався в серпні 2023 року. Бенфіка підписала голкіпера після його виступів за донецький Шахтар. Сума трансферу українця склала 10 мільйонів євро.