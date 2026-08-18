Павло Василенко

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін не стане гравцем Ювентуса під час поточного трансферного вікна. Італійський клуб не зміг домовитися з португальцями про умови переходу українського воротаря.

За інформацією Calciomercato.it, Ювентус хотів взяти Трубіна в оренду з правом подальшого викупу. Бенфіка, своєю чергою, наполягала лише на повноцінному трансфері за 35 мільйонів євро. Через фінансові обмеження туринці наразі не готові закрити таку угоду.

Тепер головною ціллю Ювентуса став голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо. Водночас його кандидатура не надто подобається головному тренеру туринців Лучано Спаллетті.

Італійська сторона не виключає, що взимку знову спробує повернутися до переговорів щодо Трубіна, якщо українець до того часу залишатиметься у складі Бенфіки. Водночас ситуація може змінитися вже найближчим часом, адже українським воротарем також здатні зацікавитися інші гранди Серії А – Мілан та Інтер.

Трубін виступає за Бенфіку з 2023 року, а його контракт із португальським клубом розрахований до 30 червня 2028 року.