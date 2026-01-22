У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів Бенфіка зазнала виїзної поразки від туринського Ювентуса з рахунком 0:2.

Після матчу основний голкіпер лісабонців та збірної України Анатолій Трубін прокоментував результат, зазначивши, що це лише частина шляху «орлів», і команда готуватиметься до наступних зустрічей.

«Це частина шляху. Ми продовжуємо працювати і зосереджуємося на тому, що буде далі», - написав Трубін на своїй сторінці в Instagram після поразки.

Після очної зустрічі Ювентус набрав 12 очок, а Бенфіка – 6, займаючи у турнірній таблиці Ліги чемпіонів 15-те та 29-те місця відповідно. У поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 31 матч у всіх турнірах, пропустивши 24 м'ячі та оформивши 16 сухих матчів.