Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін через Instagram прокоментував перемогу своєї команди у Суперкубку Португалії, де лісабонці з рахунком 1:0 переграли Спортінг. Трубін провів весь матч на полі і відзначився трьома важливими сейвами, зробивши значний внесок у підсумковий успіх.

«Неможливо придумати день краще. 100+ матчів з Бенфікою. Плюс один трофей, плюск одна перемога та ще й День народження (24 роки). Дякую команді та вболівальникам – це ідеальний старт сезону. Попереду – ще більше», – написав Анатолій.

Для 24-річного голкіпера цей трофей став уже другим у складі Бенфіки, адже раніше він став володарем Кубка ліги. Попереду команда має два поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти французької Ніцци. Зустрічі заплановані на 6 та 12 серпня.

Старт чемпіонату Португалії для Бенфіки заплановано на 17 серпня і у першому турі команда зіграє на виїзді проти Ештрели.