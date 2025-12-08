Трубін потрапив до топ-5 найдорожчих голкіперів світу
Воротар Бенфіки опинився у солідній компанії
близько 1 години тому
Анатолій Трубін/фото: Бенфіка
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін увійшов до топ-5 найдорожчих воротарів планети за оцінкою Міжнародного центру спортивних досліджень CIES.
В опублікованому списку лідирує Джанлуїджі Доннарумма, слідом йдуть Барт Вербрюгген, Люка Шевальє та Роберт Санчес. Трубін зайняв п'яту сходинку рейтингу, а його трансферну вартість визначено на рівні 45,2 мільйона євро.
Топ-10 рейтингу найдорожчих воротарів світу за версією CIES:
- Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті) – 73,5 млн євро
- Барт Вербрюгген (Брайтон) – 60,8 млн євро
- Люка Шевальє (Парі Сен-Жермен) – 59,8 млн євро
- Роберт Санчес (Челсі) – 45,5 млн євро
- Анатолій Трубін (Бенфіка) – 45,2 млн євро
- Міле Свілар (Рома) – 44 млн євро
- Гіоргі Мамардашвілі (Ліверпуль) – 43,1 млн євро
- Кевін Келлехер (Брентфорд) – 42 млн євро
- Марко Карнезеккі (Аталанта) – 41,9 млн євро
- Йонас Урбіг (Баварія) – 38,6 млн євро
Раніше повідомлялося, що Бенфіка готує Трубіна до трансферу в топчемпіонат.
