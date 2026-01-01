Бенфіка на своєму офіційному сайті повідомила про укладання контракту із захисником Ештрели Сідні Кабралом. Угода з 23-річним футболістом із Кабо-Верде розрахована до літа 2030 року, а сума трансферу, за наявною інформацією, склала близько шести мільйонів євро.

У складі лісабонського клубу, за який виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, новачок гратиме під 15 номером. Кабрал приєднався до Ештрелі влітку цього року. Раніше він захищав кольори Вікторії Кельн, а також грав за юнацькі команди Твенте та Гельсінборга.

Цього сезону захисник взяв участь у 16 матчах, відзначившись п'ятьма забитими м'ячами та трьома результативними передачами.

Раніше також з'являлася інформація про те, що Бенфіка розпочала переговори щодо можливого трансферу Арсенія Батагова.