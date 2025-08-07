Трубін прокоментував перемогу Бенфіки над Ніццою: «Це лише перший крок»
Український воротар допоміг Бенфіці перемогти з рахунком 2:0
близько 2 годин тому
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін поділився своїми враженнями від першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти французької Ніцци.
Португальський клуб впевнено розпочав двоматчеве протистояння, здобувши виїзну перемогу з рахунком 2:0, забезпечивши собі солідну перевагу перед матчем-відповіді.
«Це лише перший крок. Всі емоції спрямовую в подальшу роботу. Фокус на мету», – заявив Анатолій.
Друга зустірчвідбудеться 12 серпня на домашньому стадіоні Бенфіки. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
Переможець цієї пари отримає путівку до фінального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де побореться з переможцем дуелі між Фенербахче та Феєнордом. Нагадаємо, у першому матчі команда з Нідерландів здобула перемогу 2:1.
Поділитись