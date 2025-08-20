Трубін зіграє з перших хвилин за Бенфіку проти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Стартовий свисток пролунає о 22:00
близько 1 години тому
Анатолій Трубін/фото: Бенфіка
У середу, 20 серпня, пройде перший поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому зійдуться турецький Фенербахче та португальська Бенфіка.
Матч прийме стамбульський стадіон Шукру Сараджоглу, початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.
Обидва наставники вже оголосили стартові склади. Із перших хвилин у воротах Бенфіки зіграє український голкіпер Анатолій Трубін.
Матч-відповідь відбудеться 27 серпня. Переможець за сумою двох зустрічей отримає путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, а той, хто програв, продовжить сезон в основному раунді Ліги Європи.