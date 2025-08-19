Сергій Стаднюк

Ігровий день середи, 20 серпня, завершить програму перших матчів раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак спочатку український вболівальник зможе переглянути вітчизняні баталії. В рамках групи Б Другої ліги новачок професійного футболу Пенуел прийме Чайку в перенесеному матчі першого туру. Команди є відвертими аутсайдерами: якщо колектив із Київської області має в активі два очки, то криворіжці балів ще не набирали. Однак за один матч можуть випередити конкурента.

12:00 | Пенуел – Чайка. Пряма трансляція

Найцікавішим серед протистоянь Ліги чемпіонів, безумовно буде зустріч між турецьким Фенербахче та португальською Бенфікою. Українському голкіперу Анатолію Трубіну випав шанс засмутити вболівальників, що три роки тому прийшли на матч проти київського Динамо з масками владіміра путіна.

В інших поєдинках ігрового дня Базель прийме Копенгаген. Селтик стартує у цьому розіграші єврокубків матчем з казахстанським Кайратом. А вже давно не сенсаційний норвезький Буде-Глімт спробує подолати останній бар'єр у вигляді Штурма.

22:00 | Базель – Копенгаген. Пряма трансляція