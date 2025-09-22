Воротар збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін поділився у Instagram спільним фото з абсолютним чемпіоном світу у боксі Олександром Усиком. Спортсмени випадково зустрілися на вулицях столиці Португалії та зробили пам'ятний знімок.

Раніше Трубін та Усик особисто не перетиналися, тож ця зустріч стала для голкіпера особливою – він зміг поспілкуватися з легендою українського спорту.

Цікаво, що Усик гуляв Лісабоном у кофті житомирського Полісся. Нещодавно він взяв участь у благодійному футбольному поєдинку, що пройшов у португальській столиці.

«Коли сила й людяність зустрічаються в одній людині – це істинне чемпіонство. Радий знайомству», – написав Трубін.

