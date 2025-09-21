У рамках шостого туру чемпіонату Португалії 2025/26 пройшов матч між AVS та Бенфікою на стадіоні Авеш у Віла-даз-Авеш. Лісабонський клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У стартовому складі Бенфіки вийшли двоє українців. Воротар Анатолій Трубін зберіг свої ворота сухими, а півзахисник Георгій Судаков забив свій перший м'яч за новий клуб на 45+3 хвилині.

Після закінчення зустрічі Судаков отримав оцінку 7,9 бала, Трубін - 6,9. Найвищу позначку у матчі заробив Ніколас Отаменді - 8,9 бала, його визнали головним героєм зустрічі.