Лісабонська Бенфіка у шостому турі чемпіонату Португалії впевнено переграла АВС з рахунком 3:0. Цей поєдинок став дебютним для Жозе Моурінью після повернення до роботи з орлами.

Український воротар португальського клубу Анатолій Трубін коротко відзначив успіх своєї команди, залишивши повідомлення у Instagram.

«Результат додає впевненості. Головне – зберігати спокій і довіряти процесу», – лаконічно написав Анатолій.

На даний момент Бенфіка знаходиться на другому рядку турнірної таблиці, набравши 13 очок у п'яти матчах. У наступному турі колектив Моурінью зіграє проти Ріу Аве 23 вересня.