Новачок Ліона Ендрік, який приєднався до французького клубу на правах оренди з мадридського Реала, вже встиг увійти в історію команди. Нападник став рекордсменом Ліона за показниками активності в соціальних мережах, навіть не зігравши жодного офіційного матчу.

Кілька днів тому пресслужба Ліона опублікувала відео з презентацією зіркового футболіста. Ролик викликав неабиякий інтерес серед уболівальників і зібрав понад 1,1 мільйона переглядів. Це найкращий результат за весь час існування клубних акаунтів у соцмережах, повідомляє The Touchline.

Очікується, що Ендрік може дебютувати за Ліон уже 3 січня. У найближчому матчі чемпіонату Франції команда зіграє проти Монако.

Після 16 турів Ліги 1 Ліон має у своєму активі 27 очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці, продовжуючи боротьбу за зону єврокубків.